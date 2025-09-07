Le Dimanche à la Petite Guinguette du Grand Chatelier Mazières sur Béronne Melle

Mazières sur Béronne Le Grand Chatelier Melle Deux-Sèvres

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-28

2025-09-07

Un lieu simple et chaleureux, les pieds dans l’eau, où l’on vient pour

– Boire un verre

– Grignoter entre amis

– Savourer une gaufre, une glace ou un smoothie bien frais

– Se poser, respirer… et profiter d’un cadre nature exceptionnel

Ambiance douce, transats, herbe fraîche et tranquillité assurée.

Accès réservé aux clients de la guinguette ou des hébergements.

Pour ceux qui veulent tremper les pieds dans l’eau on recommande des chaussures adaptées à la rivière (rochers et galets au rendez-vous).

Et pour encore plus de confort, n’hésitez pas à venir avec votre plus beau plaid ou coussin !

Pas d’inquiétude on prévoit aussi des assises confortables sur place (transats, tapis, bancs…). .

Mazières sur Béronne Le Grand Chatelier Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 07 14 19 contact@legrandchatelier.com

