Le Dimanche des créateurs Cénac-et-Saint-Julien

Le Dimanche des créateurs

Salle socio culturelle Cénac-et-Saint-Julien Dordogne

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Le dimanche des créateurs fait son grand retour !

Venez passer un moment chaleureux et découvrir le talent de nos créateurs et artisans locaux, tous passionnés par le fait main

Rendez-vous le dimanche 9 novembre de 9h à 17h à la salle culturelle. Entrée libre.

Vente sur place café, thé, pâtisseries, gaufes et sandwichs.

Emplacement 6€ les 2m avec table Location grille 2€

Informations au 06 83 17 88 24 06 83 02 02 38 .

Salle socio culturelle Cénac-et-Saint-Julien 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 02 02 38

English : Le Dimanche des créateurs

Designers’ Sunday is back!

Come and spend a warm moment discovering the talent of our local creators and craftsmen, all passionate about handmade products

Sunday, November 9, 9 a.m. to 5 p.m. at the Salle Culturelle. Free admission.

On-site: coffee, tea, pastries, sandwiches.

German : Le Dimanche des créateurs

Der Sonntag der Schöpfer feiert sein Comeback!

Verbringen Sie einen gemütlichen Moment und entdecken Sie das Talent unserer lokalen Designer und Handwerker, die alle eine Leidenschaft für Handgemachtes haben

Treffpunkt ist am Sonntag, den 9. November von 9 bis 17 Uhr im Kultursaal. Der Eintritt ist frei.

Vor Ort: Kaffee, Tee, Gebäck, Sandwiches.

Italiano :

La domenica dei designer è tornata!

Venite a trascorrere un momento di calore e a scoprire il talento dei nostri creatori e artigiani locali, tutti appassionati di prodotti fatti a mano

Domenica 9 novembre dalle 9.00 alle 17.00 presso la Salle Culturelle. Ingresso libero.

Caffè, tè, pasticcini e panini a disposizione.

Espanol : Le Dimanche des créateurs

¡Vuelve el Domingo de los Diseñadores!

Venga a pasar un rato agradable y descubra el talento de nuestros creadores y artesanos locales, todos ellos apasionados por los productos hechos a mano

Domingo 9 de noviembre de 9.00 a 17.00 h en la Salle Culturelle. Entrada gratuita.

Café, té, bollería y bocadillos disponibles.

L’événement Le Dimanche des créateurs Cénac-et-Saint-Julien a été mis à jour le 2025-10-29 par Périgord Noir Vallée Dordogne