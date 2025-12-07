Le Dimanche des Galeries Nantes Centre et Quartiers Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-07 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Les Galeries Nantaises sont heureuses de vous accueillir le dimanche 7 décembre 2025 de 14h à 18h. Une balade artistique entre les différents lieux, avec chacun leurs singularités : – Galerie Albane, 17 rue Voltaire- Monstrueuse Galerie, 13 rue de Strasbourg- Galerie Gaïa, 4 rue Fénelon- Galerie Robet Dantec, 36 rue Voltaire- Galerie Quorum, 7 rue Voltaire- Le Triphasé, 20 bd Guist’hau- Galerie des Oubliés, 2 rue de Bréa

Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000