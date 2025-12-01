Le Dindon Théâtre d’Auxerre Auxerre

Le Dindon

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne

Tarif : 12 – 12 – 29 EUR

Début : 2025-12-11 20:30:00

fin : 2025-12-12

2025-12-11 2025-12-12

Ce Dindon s’annonce comme l’un des plus grands décors jamais accueillis au Théâtre d’Auxerre. Vous avez dit excès ? Un Feydeau, c’est irrésistible, incontrôlable… inracontable ? Pontagnac notre Dindon s’introduit de force chez une inconnue qu’il découvre être l’épouse d’un vieil ami, cet ami lui-même empêtré dans une aventure avec une anglaise dont le propre mari… N’en jetez plus ! Maryse Estier sert à merveille la subtile mécanique de Feydeau, joyeusement décalée par des interprètes d’élite. Ici pas de porte qui claque, mais une surréaliste entrée du Dindon Pontagnac par la cuvette des toilettes. Ajoutez une flore tropicale envahissante, un clin d’œil vers le cinéma de genre et autres trouvailles saignantes… Vraiment, ce Dindon est un drôle d’oiseau ! .

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 24 24 accueil@auxerreletheatre.com

