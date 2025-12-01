Le Dindon Théâtre d’Auxerre Auxerre
Le Dindon Théâtre d’Auxerre Auxerre jeudi 11 décembre 2025.
Le Dindon
Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne
Tarif : 12 – 12 – 29 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11 20:30:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-11 2025-12-12
Ce Dindon s’annonce comme l’un des plus grands décors jamais accueillis au Théâtre d’Auxerre. Vous avez dit excès ? Un Feydeau, c’est irrésistible, incontrôlable… inracontable ? Pontagnac notre Dindon s’introduit de force chez une inconnue qu’il découvre être l’épouse d’un vieil ami, cet ami lui-même empêtré dans une aventure avec une anglaise dont le propre mari… N’en jetez plus ! Maryse Estier sert à merveille la subtile mécanique de Feydeau, joyeusement décalée par des interprètes d’élite. Ici pas de porte qui claque, mais une surréaliste entrée du Dindon Pontagnac par la cuvette des toilettes. Ajoutez une flore tropicale envahissante, un clin d’œil vers le cinéma de genre et autres trouvailles saignantes… Vraiment, ce Dindon est un drôle d’oiseau ! .
Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 24 24 accueil@auxerreletheatre.com
L’événement Le Dindon Auxerre a été mis à jour le 2025-09-06 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)