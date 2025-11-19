LE DINDON – LE THEATRE D’AUXERRE Auxerre

LE DINDON Début : 2025-12-11 à 19:30. Tarif : – euros.

AIDA PRÉSENTE : LE DINDONSuccès parmi les plus prisés du vaudeville, l’excellent Dindon de Feydeau révèle sa modernité et se pare de psychédélisme sous le regard de Maryse Estier. Avec huit interprètes au plateau, un décor démesuré, une comédie aussi hallucinante que survoltée.

LE THEATRE D’AUXERRE 54 RUE JOUBERT 89000 Auxerre 89