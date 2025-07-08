Le Dindon Comédie CDN de Reims Reims

Le Dindon

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 20:00:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-24 2026-03-25 2026-03-26

Tout public

De Georges Feydeau • Mise en scène Aurore Fattier

Coproduction

Des tromperies aux malentendus en passant par les portes qui claquent, Le Dindon n’échappe pas aux règles du vaudeville. Loin d’un théâtre conventionnel, Aurore Fattier réunit une bande d’interprètes fantasques et virtuoses pour une relecture queer de la pièce de Feydeau, orchestrant autant de travestissements que de danses et de chants, dans une ambiance music-hall si chère au maître de l’art comique. Ce spectacle nous ouvre les portes du monde de la nuit, interlope et drag, nous entraînant dans une fête cauchemardesque. Il y a de quoi rire de la bêtise et du ridicule des personnages plus amoraux les uns que les autres, qui évoluent sur scène comme dans la salle, accompagnés d’un dispositif vidéo donnant accès aux coulisses de ce monde déjanté.

Je me suis efforcé, puisque le théâtre doit être l’image de la vie, de mettre la farce à côté du drame passionné, et la gaieté à côté de la tristesse.

Georges Feydeau

Lieu Comédie (Grande salle)

Tout public dès 16 ans

Durée 2h40 .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

