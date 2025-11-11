Le Dindon Théâtre Darius Milhaud Paris

Tombé sous le charme de Lucienne qu’il suit dans

les rues de Paris depuis huit jours, monsieur Pontagnac fait irruption chez

elle pour lui déclarer sa flamme. Mais le séducteur invétéré se retrouve face

au mari de cette dernière, monsieur Vatelin, qui n’est autre que l’un de ses

amis. L’arrivée de madame Pontagnac n’arrange rien et s’ensuit une série de

quiproquos mêlant monsieur Rédillon, autre soupirant de Lucienne, Maggy

l’ancienne amante de Vatelin, et son mari anglo-marseillais mister Soldignac

qui se doute bien de quelque chose…

Cette adaptation moderne et dynamique d’un grand

classique du vaudeville redonne vie aux personnages imaginés par Feydeau il y a

presque 130 ans. Leurs infortunes et les situations loufoques dans lesquelles

ils se retrouvent font toujours autant rire !

Une

comédie de Georges Feydeau

Metteur

en scène : Dyckson

Distribution

: Erwan Cobert, Lauriane Axilais, Emmanuel Douheret, Baptiste Luciani, Diane

Berger, Laureline Audry, Matthieu Gillot

Genre

: Comédie

Tout

public (dès 10 ans)

Durée :

1h30

Tromperies, renversements de situations et quiproquos… Le Dindon : un vaudeville au rythme endiablé et aux personnages hauts en couleurs !

Du vendredi 19 décembre 2025 au vendredi 06 février 2026 :

vendredi

de 21h00 à 22h30

Du mardi 11 novembre 2025 au mardi 09 décembre 2025 :

mardi

de 21h00 à 22h30

payant

Tarif

plein : 18€

Tarif

habitants du 19ème, séniors (dès 60 ans), partenaires du TDM :

14€*

Tarif

réduit : 12€*

(demandeur d’emploi, RSA, AAH, intermittent du spectacle, étudiant, moins de 26

ans)

Moins de 12

ans : 9€*

*Réduction

valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris

+33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/