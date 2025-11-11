Le Dindon Théâtre Darius Milhaud Paris
Tombé sous le charme de Lucienne qu’il suit dans
les rues de Paris depuis huit jours, monsieur Pontagnac fait irruption chez
elle pour lui déclarer sa flamme. Mais le séducteur invétéré se retrouve face
au mari de cette dernière, monsieur Vatelin, qui n’est autre que l’un de ses
amis. L’arrivée de madame Pontagnac n’arrange rien et s’ensuit une série de
quiproquos mêlant monsieur Rédillon, autre soupirant de Lucienne, Maggy
l’ancienne amante de Vatelin, et son mari anglo-marseillais mister Soldignac
qui se doute bien de quelque chose…
Cette adaptation moderne et dynamique d’un grand
classique du vaudeville redonne vie aux personnages imaginés par Feydeau il y a
presque 130 ans. Leurs infortunes et les situations loufoques dans lesquelles
ils se retrouvent font toujours autant rire !
Une
comédie de Georges Feydeau
Metteur
en scène : Dyckson
Distribution
: Erwan Cobert, Lauriane Axilais, Emmanuel Douheret, Baptiste Luciani, Diane
Berger, Laureline Audry, Matthieu Gillot
Genre
: Comédie
Tout
public (dès 10 ans)
Durée :
1h30
Du vendredi 19 décembre 2025 au vendredi 06 février 2026 :
vendredi
de 21h00 à 22h30
Du mardi 11 novembre 2025 au mardi 09 décembre 2025 :
mardi
de 21h00 à 22h30
payant
Tarif
plein : 18€
Tarif
habitants du 19ème, séniors (dès 60 ans), partenaires du TDM :
14€*
Tarif
réduit : 12€*
(demandeur d’emploi, RSA, AAH, intermittent du spectacle, étudiant, moins de 26
ans)
Moins de 12
ans : 9€*
*Réduction
valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre
Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris
