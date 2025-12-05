Le Dîner à la Table de Levernois* vu par le Chef Laurent Petit Table de l’Hostellerie Levernois
Table de l’Hostellerie 15 Rue du Golf Levernois Côte-d’Or
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Début : 2025-12-05 19:15:00
fin : 2025-12-05 23:00:00
2025-12-05
Vendredi 5 Décembre 2025 prenez place à la Table de Levernois* pour un dîner haut en saveurs imaginé secrètement par le Chef Laurent Petit et mise en scène à la perfection par notre Chef Philippe Augé.
Menu en 7 services réservation conseillée .
Table de l’Hostellerie 15 Rue du Golf Levernois 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 24 73 58 reservation@levernois.com
