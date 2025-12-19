LE DINER AUX CHANDELLES Théâtre par les 3 Coups

Boufféré Montaigu-Vendée Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-17 2026-01-18 2026-01-20 2026-01-24 2026-01-25 2026-01-27 2026-01-30 2026-01-31

.

Boufféré Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire theatreles3coups@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement LE DINER AUX CHANDELLES Théâtre par les 3 Coups Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2025-12-19 par Office de Tourisme Terres de Montaigu