AGENDA · Bougue
Le Dîner de Condé Bougue
samedi 26 septembre 2026 · Bougue
Informations pratiques
Bougue
Le Dîner de Condé
Salle du Foyer Rural Michel Aïnaga Bougue Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Une Comédie historique et surtout Hystérique!!!
Traiteur Maison Gioulé sur place pour les gourmands .
Salle du Foyer Rural Michel Aïnaga Bougue 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 51 85 93
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English : Le Dîner de Condé
L’événement Le Dîner de Condé Bougue a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Mont-de-Marsan