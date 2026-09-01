Informations pratiques

Bougue

Le Dîner de Condé

Salle du Foyer Rural Michel Aïnaga Bougue Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Une Comédie historique et surtout Hystérique!!!

Traiteur Maison Gioulé sur place pour les gourmands .

Salle du Foyer Rural Michel Aïnaga Bougue 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 51 85 93

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English : Le Dîner de Condé

L’événement Le Dîner de Condé Bougue a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Mont-de-Marsan