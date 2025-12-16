Le diner de Condé Creney-près-Troyes
Le diner de Condé Creney-près-Troyes vendredi 23 janvier 2026.
Le diner de Condé
Espace Charles de Gaulle Creney-près-Troyes Aube
Début : 2026-01-23 20:30:00
fin : 2026-01-23
2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25
Synopsis
Le Prince de Condé convie son cousin Louis XIV avec sa cour, en son château de Chantilly sur Trois jours de festivités. Il compte sur son excellent maître d’hôtel, le meilleur, François Vatel, pour organiser en 15 jours cette somptueuse réception de 2000 couverts. Mais Vatel secondé d’une équipe incontrôlable, n’est pas au bout de ses surprises. Entre coups tordus et coups du sort, les préparatifs s’avèrent plus tumultueux que prévu… Le Grand Condé rentrera-t-il en grâce ? Vatel parviendra-t- à relever le défi ? Et à quel prix ? .
Espace Charles de Gaulle Creney-près-Troyes 10150 Aube Grand Est +33 6 75 13 84 04 troupeguillemigele@gmail.com
