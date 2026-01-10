Le dîner de Condé L’Entracte Malvillois Espace Thalweg Malville

Le dîner de Condé L’Entracte Malvillois

Espace Thalweg 8 Place de l’Église Malville Loire-Atlantique

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-21 2026-03-22 2026-03-27 2026-03-28

Sous Louis XIV, Nous sommes au mois d’avril 1671 au château de Chantilly. Cette somptueuse demeure est celle du prince de Condé, I’un des plus illustres personnages du xvll® siècle. Mieux connu sous le nom de Grand Condé, il n’est autre que le cousin du roi de France Louis XIV. Pour l’instant, la maisonnée s’affaire comme à l’accoutumée en cette matinée printanière. Mais une nouvelle inattendue pourrait bien changer le cours des choses… .

Espace Thalweg 8 Place de l’Église Malville 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire nicolas.branchereau@neuf.fr

