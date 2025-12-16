Le dîner de Condé Saint-Julien-les-Villas
Le dîner de Condé Saint-Julien-les-Villas dimanche 29 mars 2026.
Le dîner de Condé
Auditorium Saint-Julien-les-Villas Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 15:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Synopsis
Le Prince de Condé convie son cousin Louis XIV avec sa cour, en son château de Chantilly sur Trois jours de festivités. Il compte sur son excellent maître d’hôtel, le meilleur, François Vatel, pour organiser en 15 jours cette somptueuse réception de 2000 couverts. Mais Vatel secondé d’une équipe incontrôlable, n’est pas au bout de ses surprises. Entre coups tordus et coups du sort, les préparatifs s’avèrent plus tumultueux que prévu… Le Grand Condé rentrera-t-il en grâce ? Vatel parviendra-t- à relever le défi ? Et à quel prix ? .
Auditorium Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est +33 6 75 13 84 04 troupeguillemigele@gmail.com
