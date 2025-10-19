Le dîner de cons

7 Boulevard Lamarck Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

La pièce culte de Francis Veber.

Un face à face féroce, émouvant et drôle !

Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner de cons. Le principe est simple chaque participant amène un con , et celui dont l’invité se distingue le plus est déclaré vainqueur.

Ce soir, Pierre est heureux, il pense avoir trouvé la perle rare François Pignon, comptable au ministère des Finances, passionné de modèles réduits en allumettes.

Mais ce qu’il ignore, c’est que Pignon, prêt à tout pour rendre service, est un fieffé porteur de guigne passé maître dans l’art de déclencher des catastrophes. La rencontre entre deux destins qui n’auraient jamais dû se croiser… .

7 Boulevard Lamarck Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 15 72 90 35 tom@artandshow.fr

English :

Francis Veber’s cult play.

A fierce, moving and funny face-off!

German :

Das Kultstück von Francis Veber.

Eine heftige, bewegende und lustige Begegnung von Angesicht zu Angesicht!

Italiano :

L’opera cult di Francis Veber.

Un faccia a faccia feroce, commovente e divertente!

Espanol :

La obra de culto de Francis Veber.

Un cara a cara feroz, conmovedor y divertido

L’événement Le dîner de cons Bourges a été mis à jour le 2025-10-18 par BERRY