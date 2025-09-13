Le dîner de cons Théâtre de Verdure Carry-le-Rouet

Le dîner de cons Théâtre de Verdure Carry-le-Rouet samedi 13 septembre 2025.

Le dîner de cons

Samedi 13 septembre 2025 à partir de 21h. Théâtre de Verdure Chemin Du Jas Vieux Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Qui n’a pas vu la pièce culte « Le Dîner de cons », signée Francis Veber ?

Comme le dit Anthony Joubert personne ne peut faire mieux que Jacques Villeret dans son domaine. Mais nous pouvons le faire différemment ! Anthony Joubert apporte sa touche personnelle et vous offre un François Pignon un peu plus naïf dans une mise en scène qui surprend le public sans dénaturer ni la pièce, ni le texte ! .

Théâtre de Verdure Chemin Du Jas Vieux Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 tourisme@otcarrylerouet.fr

English :

Who hasn’t seen Francis Veber’s cult classic « Le Dîner de cons »?

German :

Wer hat nicht das Kultstück « Le Dîner de cons » aus der Feder von Francis Veber gesehen?

Italiano :

Chi non ha mai visto la commedia cult di Francis Veber « Le Dîner de cons »?

Espanol :

¿Quién no ha visto alguna vez la obra de culto de Francis Veber « Le Dîner de cons »?

L’événement Le dîner de cons Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet