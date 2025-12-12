LE DINER DE CONS – CENTRE INTERNATIONAL DE RENCONTRES St Vulbas

LE DINER DE CONS Début : 2026-11-14 à 20:30. Tarif : – euros.

Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner de cons.Le principe est simple : chaque participant amène un «con», et celui dont l’invité se distingue le plus est déclaré vainqueur.Ce soir Pierre est heureux, il pense avoir trouvé la perle rare : François Pignon, comptable au ministère des Finances, passionné de modèles réduits en allumettes. Mais ce qu’il ignore, c’est que Pignon, prêt à tout pour rendre service, est un fieffé porteur de guigne passé maître dans l’art de déclencher des catastrophes.La rencontre entre deux destins qui n’auraient jamais dû se croiser.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CENTRE INTERNATIONAL DE RENCONTRES 1 558 RUE CLAIRES FONTAINES 01150 St Vulbas 01