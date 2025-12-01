Le Dîner de cons Théâtre Pécout Espace Culturel et Festif de l’Etoile Châteaurenard

Vendredi 19 décembre 2025 à partir de 20h. Théâtre Pécout Espace Culturel et Festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Début : 2025-12-19 20:00:00

Pièce de théâtre « Le dîner de cons » au Théâtre Pécout.

Qui n’a pas vu la pièce culte Le Dîner de cons , signée Francis Veber ?

Comme le dit Anthony Joubert personne ne peut faire mieux que Jacques Villeret dans son domaine. Mais nous pouvons le faire différemment ! Anthony Joubert apporte sa touche personnelle et vous offre un François Pignon un peu plus naïf dans une mise en scène qui surprend le public sans dénaturer ni la pièce, ni le texte !



Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner de cons. Le principe est simple chaque participant amène un con , et celui dont l’invité se distingue le plus est déclaré vainqueur.



Ce soir Pierre est heureux, il pense avoir trouvé la perle rare François Pignon, comptable au ministère des Finances, passionné de modèles réduits en allumettes.



Mais ce qu’il ignore, c’est que Pignon, prêt à tout pour rendre service, est un fieffé porteur de guigne passé maître dans l’art de déclencher des catastrophes… La rencontre entre deux destins qui n’auraient jamais dû se croiser…



Comédie tout public Durée 1h40 .

Théâtre Pécout Espace Culturel et Festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 35 10 etoile@chateaurenard.com

