Le dîner de cons > Francis Veber Condé-sur-Vire

2A Route de Villeneuve Condé-sur-Vire Manche
Début : 2026-01-24 20:30:00
Rendez-vous le 24 janvier à 20h30 à Condé Espace pour le dîner de cons, la comédie culte de Francis Veber !
Pierre Brochant organise chaque semaine un dîner où chacun doit amener un con …
Mais ce soir-là, l’arrivée de François Pignon va tout faire basculer
2A Route de Villeneuve Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 2 33 77 87 36
