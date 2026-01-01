Le dîner de cons > Francis Veber Condé-sur-Vire

Le dîner de cons > Francis Veber

2A Route de Villeneuve Condé-sur-Vire Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Rendez-vous le 24 janvier à 20h30 à Condé Espace pour le dîner de cons, la comédie culte de Francis Veber !

Pierre Brochant organise chaque semaine un dîner où chacun doit amener un con …

Mais ce soir-là, l’arrivée de François Pignon va tout faire basculer

2A Route de Villeneuve Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie

English : Le dîner de cons > Francis Veber

