Le dîner de cons Jonzac
Le dîner de cons Jonzac samedi 28 février 2026.
Le dîner de cons
57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime
Tarif : 30.5 – 30.5 – 30.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
La pièce culte de Francis Veber. Un face à face féroce, émouvant et drôle !
57 avenue Jean Moulin Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English :
Francis Veber’s cult play. A fierce, moving and funny face-off!
L’événement Le dîner de cons Jonzac a été mis à jour le 2026-01-15 par CDC de Haute Saintonge