Le dîner de cons

57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 30.5 – 30.5 – 30.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

La pièce culte de Francis Veber. Un face à face féroce, émouvant et drôle !

.

57 avenue Jean Moulin Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Francis Veber’s cult play. A fierce, moving and funny face-off!

L’événement Le dîner de cons Jonzac a été mis à jour le 2026-01-15 par CDC de Haute Saintonge