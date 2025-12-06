LE DINER DE CONS – LE DINER DE CONS – CIE LES ARTHURS – ‘LES QUATRE VENTS’ ESPACE CULTUREL Rouziers De Touraine

LE DINER DE CONS – LE DINER DE CONS – CIE LES ARTHURS – ‘LES QUATRE VENTS’ ESPACE CULTUREL Rouziers De Touraine samedi 6 décembre 2025.

LE DINER DE CONS – LE DINER DE CONS – CIE LES ARTHURS Début : 2025-12-06 à 20:30. Tarif : – euros.

Théâtre – Tout public – Durée 1h30Pierre Brochant, bobo parisien, prétentieux et sûr de lui, organise avec son cercle de copains un concours : Elire l’homme le plus con possible. Pour cela, ils organisent des « dîners de con ». Dans ce but, il a fait la connaissance de François Pignon, qu’il pense être un « champion toute catégorie » et l’invite chez lui pour le tester avant le concours. Ce principe délétère va lui revenir en pleine face. Gaffe après gaffe, François Pignon va démonter sa vie, pleine de faux semblants, de petites lâchetés et de grandes saloperies….

‘LES QUATRE VENTS’ ESPACE CULTUREL LES BLOURDIERS 37360 Rouziers De Touraine 37