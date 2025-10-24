LE DINER DE CONS – L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban

LE DINER DE CONS Début : 2026-01-30 à 21:00. Tarif : – euros.

La pièce culte de Francis Veber. Le diner de cons Un face à face féroce, émouvant et drôle ! Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner de cons. Le principe est simple : chaque participant amène un « con », et celui dont l’invité se distingue le plus est déclaré vainqueur.Ce soir, Pierre est heureux, il pense avoir trouvé la perle rare : François Pignon, comptable au ministère des Finances, passionné de modèles réduits en allumettes. Mais ce qu’il ignore, c’est que Pignon, prêt à tout pour rendre service, est un fieffé porteur de guigne passé maître dans l’art de déclencher des catastrophes. La rencontre entre deux destins qui n’auraient jamais dû se croiser….

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’ESPACE V.O – MONTAUBAN 1899 Chemin de Paulet 82000 Montauban 82