Le Dîner de cons-par la troupe de théâtre Les Z’Anonymes Aouste-sur-Sye
avenue Amédée Terrail Aouste-sur-Sye Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
gratuit pour les moins de 12 ans
Début : 2025-11-21 20:30:00
fin : 2025-11-22
2025-11-21 2025-11-22
LES Z’ANONYMES sont heureux de vous inviter à leurs dernières représentations du spectacle LE DINER DE CONS de Francis Veber.
avenue Amédée Terrail Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 48 25 73 leszanonymes@icloud.com
English :
LES Z’ANONYMES are delighted to invite you to their final performances of Francis Veber’s LE DINER DE CONS.
German :
LES Z’ANONYMES freuen sich, Sie zu ihren letzten Aufführungen des Stücks LE DINER DE CONS von Francis Veber einzuladen.
Italiano :
LES Z’ANONYMES sono lieti di invitarvi alle ultime rappresentazioni di LE DINER DE CONS di Francis Veber.
Espanol :
LES Z’ANONYMES tienen el placer de invitarle a sus últimas representaciones de LE DINER DE CONS, de Francis Veber.
