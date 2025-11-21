Le Dîner de cons-par la troupe de théâtre Les Z’Anonymes Aouste-sur-Sye

Le Dîner de cons-par la troupe de théâtre Les Z’Anonymes

avenue Amédée Terrail Aouste-sur-Sye Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

gratuit pour les moins de 12 ans

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-22

2025-11-21 2025-11-22

LES Z’ANONYMES sont heureux de vous inviter à leurs dernières représentations du spectacle LE DINER DE CONS de Francis Veber.

avenue Amédée Terrail Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 48 25 73 leszanonymes@icloud.com

LES Z’ANONYMES are delighted to invite you to their final performances of Francis Veber’s LE DINER DE CONS.

LES Z’ANONYMES freuen sich, Sie zu ihren letzten Aufführungen des Stücks LE DINER DE CONS von Francis Veber einzuladen.

LES Z’ANONYMES sono lieti di invitarvi alle ultime rappresentazioni di LE DINER DE CONS di Francis Veber.

LES Z’ANONYMES tienen el placer de invitarle a sus últimas representaciones de LE DINER DE CONS, de Francis Veber.

