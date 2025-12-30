LE DINER DE CONS PELOUSSE PARADISE Ales

LE DINER DE CONS Début : 2026-02-21 à 21:00. Tarif : – euros.

Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner de cons.Le principe est simple : chaque participant amène un con , et celui dont l’invité se distingue le plus est déclaré vainqueur. Ce soir Pierre est heureux, il pense avoir trouvé la perle rare : François Pignon, comptable au ministère des Finances, passionné de modèles réduits en allumettes.Mais ce qu’il ignore, c’est que Pignon, prêt à tout pour rendre service, est un fieffé porteur de guigne passé maître dans l’art de déclencher des catastrophes… La rencontre entre deux destins qui n’auraient jamais dû se croiser…Le Saviez-vous?Dès sa création en 1993, la pièce de Francis Veber Le dîner de cons , a connu un immense succès, elle sera adaptée au cinéma en 1998 par le même auteur et connaîtra un succès mondial.

PELOUSSE PARADISE 3 RUE JOSUE LOUCHE 30100 Ales 30