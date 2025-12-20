LE DINER DE CONS – THEATRE LA COMEDIE DE LILLE Lille

LE DINER DE CONS Début : 2026-02-08 à 17:00. Tarif : – euros.

La séance initialement prévue le 23 novembre 2025 à 17h00 aura finalement lieu à 18h00Les billets restent valablesLa séance initialement prévue le 28 mars 2026 à 18h00 est annulée, remboursement des billetsTHEATRE COMEDIE SOLFERINO PRÉSENTE : LE DÎNER DE CONSChaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner de cons. Le principe est simple : chaque participant amène un con , et celui dont l’invité se distingue le plus est déclaré vainqueur.Ce soir Pierre est heureux, il pense avoir trouvé la perle rare : François Pignon, comptable au ministère des Finances, passionné de modèles réduits en allumettes.Mais ce qu’il ignore, c’est que Pignon, prêt à tout pour rendre service, est un fieffé porteur de guigne passé maître dans l’art de déclencher des catastrophes…La rencontre entre deux destins qui n’auraient jamais dû se croiser… Le Saviez-vous?Dès sa création en 1993, la pièce de Francis Veber Le dîner de cons , a connu un immense succès, elle sera adaptée au cinéma en 1998 par le même auteur et connaîtra un succès mondial. Auteur : Francis VeberArtistes : Charlotte Talpaert, Saverio Maligno, Vincent Corigliano, Jean-Baptiste Antonelli, Rui-Mickael Dias

