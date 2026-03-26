Le dîner de cons Troyes
Le dîner de cons Troyes vendredi 27 mars 2026.
Le dîner de cons
Le Troyes Fois Plus Troyes Aube
Tarif : 23 – 23 – 50 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-27
Le principe est simple chaque participant amène un con , et celui dont l’invité se distingue le plus est déclaré vainqueur.
Ce soir Pierre est heureux, il pense avoir trouvé la perle rare François Pignon, comptable au ministère des Finances, passionné de modèles réduits en allumettes.
Mais ce qu’il ignore, c’est que Pignon, prêt à tout pour rendre service, est un fieffé porteur de guigne passé maître dans l’art de déclencher des catastrophes… La rencontre entre deux destins qui n’auraient jamais dû se croiser. .
Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr
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English :
L’événement Le dîner de cons Troyes a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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