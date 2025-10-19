LE DÎNER DE LA TOUR DOMAINE DE LA TOUR Montpellier

LE DÎNER DE LA TOUR DOMAINE DE LA TOUR

5 Rue du Pas du Loup Montpellier Hérault

Tarif : 39 – 39 – EUR

Le dimanche 19 octobre à midi, le Domaine de la Tour Montpellier s’associe à Charango et son chef Baptiste Capdeboscq pour proposer un repas de saison et un accord met & vin local. Avec un service intime de 30 couverts.

L’occasion de se retrouver en famille, entre amis, autour d’une belle table, réconfortante & délicate, avec des mets de saison. Une cuisine qui fédère, qui convie les amoureux, les

nostalgiques des plats du dimanche en famille.

Des plats souvenirs, des marqueurs forts, soulignant aussi les préoccupations écologiques

d’aujourd’hui.

Une cuisine qui se veut aussi bien pour celles & ceux qui se ravissent d’une pièce de viande, d’un poisson, que pour celles et ceux qui préfèrent le végétal. Une façon aussi de rendre hommage aux légumes, à la saisonnalité et à la richesse du territoire français.

Le dimanche, pour se retrouver, seul ou non, dans l’esprit de découvrir un lieu inédit et de charme, et passer un moment convivial. Le parc d’agrément à la française sera l’occasion après le repas de se promener et passer du bon temps. L’aire de jeu pour les enfants, ou les bancs pour les adultes souhaitant se poser, une place pour chacun.

C’est un nouveau rendez-vous du dimanche.

Des mets de saison de préférence locaux & bio

Option végétarienne Tous les menus comprendront une offre végétarienne pour satisfaire toutes les convictions

Option accord mets/vin (pour rendre l’événement accessible au plus grand nombre)

Option gourmet (dégustation de tout les plats).

Une carte de boisson locale vins locaux, naturels, et jus de fruits bio

Tarif Formule complète à partir de 39€/personne, informations disponibles très prochainement sur la page du site.

Convient aux enfants, sous la surveillance de leurs parents. 2 chaises hautes bébés sont à disposition.

Réservation Directement sur le site du domaine.

Lieu Domaine de la Tour Montpellier, 5 rue du pas du loup 34070 Montpellier.

Accès Parking privé jusqu’à 15 voitures, parking gratuit dans le quartier, bus et taxis (dès le 20 décembre 2025, arrêt Estanove de la ligne 5 de tramway) .

5 Rue du Pas du Loup Montpellier 34070 Hérault Occitanie contact@domaine-de-la-tour-montpellier.fr

English :

On Sunday, October 19 at noon, Domaine de la Tour Montpellier joins forces with Charango and its chef Baptiste Capdeboscq to offer a seasonal meal and a local wine & food pairing. With intimate service for 30 diners.

German :

Am Sonntag, den 19. Oktober um 12 Uhr mittags, arbeitet die Domaine de la Tour Montpellier mit Charango und seinem Chefkoch Baptiste Capdeboscq zusammen, um ein saisonales Essen und eine Kombination aus lokalen Weinen und Speisen anzubieten. Mit einem intimen Service für 30 Gedecke.

Italiano :

Domenica 19 ottobre a mezzogiorno, il Domaine de la Tour Montpellier collabora con Charango e il suo chef Baptiste Capdeboscq per offrire un pasto stagionale e un abbinamento enogastronomico locale. Un servizio intimo per 30 commensali.

Espanol :

El domingo 19 de octubre a mediodía, el Domaine de la Tour Montpellier se asocia con Charango y su chef Baptiste Capdeboscq para ofrecer una comida de temporada y un maridaje de productos locales. Con un servicio íntimo para 30 comensales.

