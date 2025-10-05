LE DINER DES EX – Le dîner des ex LA GRANDE MOTTE – PASINO PARTOUCHE LA GRANDE MOTTE La Grande Motte

LE DINER DES EX – Le dîner des ex LA GRANDE MOTTE – PASINO PARTOUCHE LA GRANDE MOTTE La Grande Motte dimanche 14 décembre 2025.

LE DINER DES EX – Le dîner des ex LA GRANDE MOTTE Début : 2025-12-14 à 15:00. Tarif : – euros.

SMARTARTECH PRÉSENTE : LE DÎNER DES EX LA GRANDE MOTTEQuand les femmes font comme les hommes ! Et si les femmes étaient le sexe fort ?Et si les rôles étaient inverses ?Et si elles ne croyaient plus au grand amour ?Et si l’homme idéal venait frapper à leur porte ?Et si elles voulaient consommer le premier soir ?Et si l’homme était plus romantique que la femme ? Quand la belle ne croit plus au prince charmant !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PASINO PARTOUCHE LA GRANDE MOTTE 335 ALLEE DES PARCS 34280 La Grande Motte 34