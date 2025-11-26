Le Dîner des Ex Comédie de Limoges Limoges

Le Dîner des Ex

Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges Haute-Vienne

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-27

Le Chti et le Marseillais s’affrontent pour reconquérir la femme de leur vie. La compétition va être rude. Estelle invite deux de ses ex à dîner. Son premier amour marseillais qu’elle n’a jamais oublié et son grand amour lillois qu’elle vient de quitter sans explication. Son coeur balançant entre les deux, elle a organisé des épreuves, des défis pour les départager. Ce dîner va prendre des dimensions qu’ils n’imaginaient pas… Heureusement que le ridicule ne tue pas, mais les vérités sont parfois assassines ! Une chose est sûre, ils n’oublieront pas de sitôt cette soirée folle et pleine de surprises ! .

Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 56 23 39 reservations@lacomediedelimoges.com

English : Le Dîner des Ex

German :

Italiano :

Espanol : Le Dîner des Ex

L’événement Le Dîner des Ex Limoges a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Limoges Métropole