LE DINER DES EX – THEATRE LA MAISON DE GUIGNOL CAFE-THEATRE Lyon

GAETAN HUSSON – GAETAN HUSSON – CHARBON Début : 2026-04-29 à 19:00. Tarif : – euros.

Pensionnaire de la Troupe du Jamel, il est régulièrement sur les scènes des Comedy Club convoiter de la capitale, Gaétan Husson vous présente son nouveau spectacle “La vie n’est qu’une blague. Elle peut s’arrêter dans la seconde. Alors, il faut travailler comme si on allait mourir à 100 ans et vivre comme si on devait mourir demain “. C’est pas de moi , c’est de Paul Bocuse* *vous savez, c’est le mec qui avait des restaurants ! Spectacle déconseillé aux moins de 16 ans.

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14