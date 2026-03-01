Le Dîner Place Saint-Anatoile Salins-les-Bains

Le Dîner

Place Saint-Anatoile Maison du Géant Salins-les-Bains Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 19:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Spectacle Le Dîner de la Cie DAC avec

Myriam Wandji auteure, comédienne

Bertrand Boss auteur, comédien

Christian Coine personnage guitariste

Michel Boullerne mise en scène

Une soeur invite son frère.

Avec le temps, les occasions sont rares de se retrouver. Ils vont tous deux s’accorder aux élans du bonheur d’être réunis.

Reconnaître leurs racines pour ne jamais oublier de refleurir. Leur terrain de jeu familier, c’est chanter…..

Elle, soprano solaire. Lui, baryton lunaire. Leurs voix résonnent au creuset de leur enfance. Un personnage guitariste s’est invité à la table. Âme harmonique, accompagnateur et diapason, c’est le trait d’union de leur histoire. Mais de quelle histoire s’agit-il ? Dîner, ç’est aussi se mettre à table . Au menu, ce trio vous invite à déguster ensemble une fantaisie musicale et théâtrale, nourricière et interpellante.

Le spectacle sera suivi de l’habituelle “dinette, buvette causette”, chacun apportant de quoi manger, les boissons sont offertes par l’association, la salle est petite, mais chauffée !

Organisateur: La Maison du Géant .

Place Saint-Anatoile Maison du Géant Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté lamaisondugeant@orange.fr

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English : Le Dîner

L’événement Le Dîner Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-11 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA