La Richardais

Le Dîner Singulier à l’Usine marémotrice de la Rance

Usine Marémotrice de la Rance La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

À l’été 2026, Le Dîner Singulier propose plusieurs dîners éphémères au cœur de lieux patrimoniaux en Bretagne. À chaque dîner, un chef breton signe un menu exclusif en cinq plats, imaginé à partir du lieu.

Chaque soirée débute par une visite exclusive du site, avant de laisser place, à la tombée du jour, à un dîner convivial et intimiste autour d’une grande table éphémère.

Une rencontre entre gastronomie et patrimoine breton, où le lieu se raconte dans l’assiette.

Informations pratiques

– tarif unique 145€ par personne, incluant la visite du lieu, le dîner en 5 temps et l’accord mets et vins (accord sans alcool possible).

– site et billetterie www.ledinersingulier.com

– réseaux sociaux Instagram Facebook

– le menu vous trouverez l’inspiration du menu sur le site. Le menu détaillé et les allergènes seront envoyés à J-5 de l’évènement. Les allergies et/ou souhait d’accords sans alcool sont à indiquer lors de la réservation.

– conditions d’accès événement accessible à partir de 12 ans (mineur accompagné obligatoire). Animaux non autorisés. Accès PMR à vérifier sur le site par événement. .

Usine Marémotrice de la Rance La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Le Dîner Singulier à l’Usine marémotrice de la Rance La Richardais a été mis à jour le 2026-05-22 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme