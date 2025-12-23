Le discours (Fabcaro), Théâtre du Carré Rond Marseille 6e Arrondissement

Le discours (Fabcaro)

Du vendredi 3 au samedi 4 avril 2026 à partir de 20h30. Théâtre du Carré Rond 23 rue des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-04

2026-04-03

Le Discours

de Fabrice Caro (alias Fabcaro)

© Editions Gallimard

de Fabrice Caro



Adaptation, Interprétation et Mise en scène: Henri Fernandez.



Tu sais, ça ferait très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours le jour de la cérémonie.

C’est le début d’un dîner de famille pendant lequel Adrien, la trentaine déprimée, attend désespérément une réponse au message qu’il vient d’envoyer à son ex. Entre le gratin dauphinois et les ébauches de discours, toutes plus absurdes les unes que les autres, se dessine un itinéraire sentimental touchant et désabusé, digne des meilleures comédies romantiques. Une introspection intense qui ne nous épargne rien des affres existentielles d’Adrien, ni du ridicule des situations dans lesquelles il se fourre invariablement, ni de ses stratagèmes complètement vains en toutes circonstances.

Un récit digne des meilleures comédies romantiques, où l’on retrouve l’humour décalé de Zaï zaï zaï zaï. .

Théâtre du Carré Rond 23 rue des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 29 25 05 contact@lecarrerond.fr

English :

The Speech

by Fabrice Caro (alias Fabcaro)

editions Gallimard

