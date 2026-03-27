LE DJ C’EST VOUS

Avenue de l’Agau Lattes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

DIMANCHE 5 AVRIL — VEILLE DE JOUR FÉRIÉ

Pas d’excuse pour ne pas prolonger le week-end…

CE SOIR-LÀ, LE DJ C’EST VOUS !

Prenez le contrôle de la soirée et devenez le maître des platines.

DIMANCHE 5 AVRIL — VEILLE DE JOUR FÉRIÉ

Pas d’excuse pour ne pas prolonger le week-end…

CE SOIR-LÀ, LE DJ C’EST VOUS !

Prenez le contrôle de la soirée et devenez le maître des platines.

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Et regardez tout le monde danser… sur VOTRE son !

Préparez vos meilleurs hits, prenez les commandes de la soirée et mettez l’ambiance comme jamais !

Le 5 avril, la star de la soirée… c’est VOUS. .

Avenue de l’Agau Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 6 33 33 60 60

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English :

SUNDAY APRIL 5 ? THE DAY BEFORE A PUBLIC HOLIDAY

No excuse not to extend the weekend?

THAT EVENING, THE DJ IS YOU!

Take control of the evening and become the master of the turntables.

L’événement LE DJ C’EST VOUS Lattes a été mis à jour le 2026-03-23 par 34 OT MONTPELLIER