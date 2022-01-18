Dans notre société, on apprend très tôt aux petits garçons à cacher leur vulnérabilité, à « être forts ». Mais à quel prix pour eux et pour les autres ?

Dans notre société, on apprend très tôt aux petits garçons à cacher leur vulnérabilité, à « être forts ». Mais à quel prix pour eux et pour les autres ?

Une soirée spéciale autour du documentaire choc Éduquons nos fils, diffusé sur France 2. Venez assister à la projection puis échanger librement avec sa réalisatrice, Marie-Christine Gambart, Mathieu Thomé, et le collectif Nous Toutes intervenant dans le film.

Loin des débats figés, c’est une invitation à questionner notre art de la relation : à soi-même, aux autres et au monde.

Projection-Rencontre « Éduquons nos fils » : Les mots qu’on ne leur dit pas.

Le constat : Dès la cour de récréation, les injonctions pleuvent. Les garçons doivent prendre de la place, se défendre, masquer leurs peurs et leurs peines. Pourtant, en grandissant, cette armure devient souvent une prison qui les coupe de leurs émotions et complique leurs relations.

L’événement : Pour repenser ensemble cette construction, la maison de la Conversation vous propose une soirée en deux temps :

L’immersion (52 min) : Découverte du documentaire Éduquons nos fils (diffusé sur France 2). Une plongée intime et poignante dans l’éducation des garçons aujourd’hui.

Découverte du documentaire Éduquons nos fils (diffusé sur France 2). Une plongée intime et poignante dans l’éducation des garçons aujourd’hui. La Conversation : Oubliez la traditionnelle séance de questions-réponses au micro. En présence de la réalisatrice Marie-Christine Gambart, de Mathieu Thomé (intervenant dans le film) et du collectif Nous Toutes, nous allons transformer la salle en un véritable cercle d’échanges. L’idée est de faire circuler les échanges librement, d’écouter les résonances de chacun et d’entendre particulièrement la voix des plus jeunes.

Pourquoi venir ?

Pour les ados (collégiens, lycéens) : Pour entendre des adultes parler sans tabou des pressions que vous vivez au quotidien, et faire entendre votre réalité.

Pour entendre des adultes parler sans tabou des pressions que vous vivez au quotidien, et faire entendre votre réalité. Pour les parents, oncles, tantes, grands-parents : Pour questionner avec indulgence ce que nous transmettons malgré nous, et trouver de nouvelles manières d’accompagner les jeunes générations.

Pour questionner avec indulgence ce que nous transmettons malgré nous, et trouver de nouvelles manières d’accompagner les jeunes générations. Pour toutes et tous : Pour partager un moment chaleureux et repartir avec de nouvelles pistes de réflexion.

L’entrée est libre, venez avec vos ados, vos proches, ou simplement avec vous-même. La conversation n’attend que vous !

Date

Mardi 24 mars 2026

Horaires

18h à 22h

Tarif

Gratuit

Animation / Organisation

Marie-Christine Gambart, Mathieu Thomé et le collectif Nous Toutes

MARIE-CHRISTINE GAMBART

Autrice-réalisatrice, Marie-Christine Gambart réalise des documentaires depuis plus de vingt ans après avoir été cheffe monteuse. Elle a signé de nombreux films, en société, pour la case Infrarouge sur France 2 : « Éduquons nos fils », « Ennemi intime », « Alcool au féminin », « Daria Marx ma vie en gros » et « La maison des hommes violents » qui traitent respectivement de la masculinité toxique, de la Porno divulgation, de l’alcoolisme féminin, de la grossophobie et de la violence conjugale. Mais aussi des films historiques comme « Entre vengeance et justice, la France de l’Épuration » diffusé en Prime Time sur France 3 ; « Violette Morris, une femme à abattre », « Les sœurs Nardal, les oubliées de la négritude », « La France catholique face à la Shoah », « Charles le catholique, 1958-1969 » pour France 5 ou « Mini-jupe, tout-court ! » pour Arte. Elle réalise également des portraits comme « Maillan Poiret Serrault, drôles pour toujours » et « Michelle Bernier, l’irrésistible » diffusés en Prime Time sur France 3 ; des unitaires pour les collections « Aux arts et cætera », « Influences », « Duels » ou encore « Empreintes » sur France 5 comme « Catherine Leroy, une Française dans la guerre du Vietnam », « Emmanuelle Haïm, la femme orchestre », « Dietrich-Garbo, l’Ange et la Divine », « Menie Grégoire, une voix sur les ondes ».

MATHIEU THOMÉ

Fondateur de l’École de la Relation

Mathieu Thomé a passé près de vingt ans au cœur des organisations, là où se jouent les tensions entre croissance et humain. Il débute sa carrière chez Accenture, accompagnant de grands groupes internationaux dans leurs transformations, avant d’occuper pendant dix ans des postes de Directeur Commercial et membre de CODIR au sein de start-up en forte croissance.

De cette double culture – le conseil stratégique et l’exigence du terrain – il a tiré une compréhension fine des mécanismes de performance et des défis du leadership contemporain.

Pourtant, son parcours prend racine ailleurs. Né au Liban en pleine guerre, Mathieu a longtemps vécu derrière une armure, celle de l’invulnérabilité. Le jour où celle-ci a cédé, il a découvert une autre forme de puissance : celle de la présence et du courage d’être vrai.

Aujourd’hui, diplômé du Master 2 de Coaching d’Assas (Panthéon-Sorbonne), il accompagne les leaders et leurs équipes pour remettre la relation au centre. Il a fondé l’École de la Relation, un espace d’expérience conçu pour réconcilier performance et humanité.

Ses conférences, interactives et incarnées, explorent les piliers du nouveau management : la vulnérabilité comme levier de puissance, la sécurité psychologique et la coopération vivante. Il offre aux organisations un espace pour réapprendre la confiance, se dire la vérité et bâtir des collectifs solides dans un monde incertain.

Collectif Nous Toutes

#NousToutes est un collectif féministe ouvert à toutes et tous, constitué d’activistes bénévoles dont l’objectif est d’en finir avec les violences sexistes et sexuelles dont sont massivement victimes les femmes et les enfants en France hexagonale et dans les Outre-mer.

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Soirée spéciale autour du documentaire « Éduquons nos fils », en présence de la réalisatrice Marie-Christine Gambart, de Mathieu Thomé et le collectif de Nous Toutes.

Le mardi 24 mars 2026

de 18h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-24T19:00:00+01:00

fin : 2026-03-24T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-24T18:00:00+02:00_2026-03-24T22:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/eduquons-nos-fils-tickets-1983878759775?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



Afficher la carte du lieu Maison de la Conversation et trouvez le meilleur itinéraire

