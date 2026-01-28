Le Dolce Vita Menus de Saint-Valentin 2026 Pornic
Le Dolce Vita Menus de Saint-Valentin 2026 Pornic vendredi 13 février 2026.
Le Dolce Vita Menus de Saint-Valentin 2026
6 quai Leray Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 11:30:00
fin : 2026-02-13 14:30:00
Date(s) :
2026-02-13 2026-02-14
Réservez votre repas de la Saint-Valentin au restaurant de Le Cap Gourmand à Pornic avec une vue sur le Vieux port.
Menu Saint-Valentin
❤ ❤ ❤
Appéro
Spritz à la Framboise ou verre de Prosecco accompagné d’une burratina farcie au pesto ou à la truffe
—
Plat
Votre pizza préférée en forme de coeur ou ravioles au choix à la carte
—
Dessert
Tablette de chocolat, caramel, cacachuètes, sablés, crème de mascarponne
❤ ❤ ❤ .
6 quai Leray Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 47 02 ladolcevita44210@gmail.com
English :
Book your Valentine’s Day meal at Le Cap Gourmand restaurant in Pornic, overlooking the Old Port.
