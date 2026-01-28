Le Dolce Vita Menus de Saint-Valentin 2026 Pornic

Le Dolce Vita Menus de Saint-Valentin 2026

6 quai Leray Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 11:30:00

fin : 2026-02-13 14:30:00

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-14

Réservez votre repas de la Saint-Valentin au restaurant de Le Cap Gourmand à Pornic avec une vue sur le Vieux port.

Menu Saint-Valentin

❤ ❤ ❤

Appéro

Spritz à la Framboise ou verre de Prosecco accompagné d’une burratina farcie au pesto ou à la truffe

—

Plat

Votre pizza préférée en forme de coeur ou ravioles au choix à la carte

—

Dessert

Tablette de chocolat, caramel, cacachuètes, sablés, crème de mascarponne

❤ ❤ ❤ .

6 quai Leray Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 47 02 ladolcevita44210@gmail.com

English :

Book your Valentine’s Day meal at Le Cap Gourmand restaurant in Pornic, overlooking the Old Port.

