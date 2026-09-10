Le domaine de la Bégraisière, Longère de la Bégraisière, Saint-Herblain
samedi 19 septembre 2026 · Longère de la Bégraisière · Saint-Herblain
Informations pratiques
Le domaine de la Bégraisière Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Longère de la Bégraisière Loire-Atlantique
accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Le domaine de la Bégraisière
Rue François Rabelais – RDV à la Longère, parc de la Bégraisière
Visites flash du domaine par Guillaume Veschambre et David Guillon, diplômés en histoire et en archéologie
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h – durée 30 min – départ toutes les 45 minutes – accès libre
Le domaine de la Bégraisière s’étendait originellement sur 28 hectares, dont 8 constituent l’actuel parc communal. La propriété illustre le mode de vie des élites des siècles passés : petite noblesse, gens de justice aux 16e et 17e siècles, négociants au 18e siècle et industriels au 19e siècle. Cet ancien domaine agricole porte encore aujourd’hui les traces du passé rural de Saint-Herblain.
Longère de la Bégraisière rue françois rabelais, 44800 saint-herblain Saint-Herblain 44800 Les Quatre Vents Loire-Atlantique Pays de la Loire
Le domaine de la Bégraisière
Ville de Saint-Herblain
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