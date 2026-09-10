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Le domaine de la Bégraisière, Longère de la Bégraisière, Saint-Herblain

samedi 19 septembre 2026 · Longère de la Bégraisière · Saint-Herblain

Le domaine de la Bégraisière, Longère de la Bégraisière, Saint-Herblain

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Longère de la Bégraisière
Adresse
rue françois rabelais, 44800 saint-herblain
Ville
44800 Saint-Herblain
Département
Loire-Atlantique
Tarif
accès libre

Le domaine de la Bégraisière Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Longère de la Bégraisière Loire-Atlantique

accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Le domaine de la Bégraisière

Rue François Rabelais – RDV à la Longère, parc de la Bégraisière

Visites flash du domaine par Guillaume Veschambre et David Guillon, diplômés en histoire et en archéologie

De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h – durée 30 min – départ toutes les 45 minutes – accès libre
Le domaine de la Bégraisière s’étendait originellement sur 28 hectares, dont 8 constituent l’actuel parc communal. La propriété illustre le mode de vie des élites des siècles passés : petite noblesse, gens de justice aux 16e et 17e siècles, négociants au 18e siècle et industriels au 19e siècle. Cet ancien domaine agricole porte encore aujourd’hui les traces du passé rural de Saint-Herblain.

Longère de la Bégraisière rue françois rabelais, 44800 saint-herblain Saint-Herblain 44800 Les Quatre Vents Loire-Atlantique Pays de la Loire
Le domaine de la Bégraisière

Ville de Saint-Herblain

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