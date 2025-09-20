Le domaine de la Bégraisière Parc de la Bégraisière Saint-Herblain

Le domaine de la Bégraisière Parc de la Bégraisière Saint-Herblain samedi 20 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 10:00 – 12:00

Gratuit : non accès libre Tout public

Le domaine de la Bégraisière Rue François Rabelais – RDV à la Longère, parc de la Bégraisière Visites flash du domaine par Guillaume Veschambre et David Guillon, diplômés en histoire et en archéologie De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h – durée 30 min – départ toutes les 45 minutes – accès libreLe domaine de la Bégraisière s’étendait originellement sur 28 hectares, dont 8 constituent l’actuel parc communal. La propriété illustre le mode de vie des élites des siècles passés : petite noblesse, gens de justice aux 16e et 17e siècles, négociants au 18e siècle et industriels au 19e siècle. Cet ancien domaine agricole porte encore aujourd’hui les traces du passé rural de Saint-Herblain.

Parc de la Bégraisière Saint-Herblain 44800