Le domaine de la Bégraisière Parc de la Bégraisière Saint-Herblain

Le domaine de la Bégraisière Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Parc de la Bégraisière Loire-Atlantique

accès libre

Rue François Rabelais – RDV à la Longère, parc de la Bégraisière

Visites flash du domaine par Guillaume Veschambre et David Guillon, diplômés en histoire et en archéologie

De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h – durée 30 min – départ toutes les 45 minutes – accès libre

Le domaine de la Bégraisière s’étendait originellement sur 28 hectares, dont 8 constituent l’actuel parc communal. La propriété illustre le mode de vie des élites des siècles passés : petite noblesse, gens de justice aux 16e et 17e siècles, négociants au 18e siècle et industriels au 19e siècle. Cet ancien domaine agricole porte encore aujourd’hui les traces du passé rural de Saint-Herblain.

Parc de la Bégraisière Rue François Rabelais 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire

– Manoir de la Bégraisière

– Plaine de jeux engazonnée, tables de pique-nique, toilettes publiques Accessibilité PMR – accès : esplanade de la Bégraisière (parking), rue François-Rabelais (parking), place des Muses (par avenue de la Poésie) – Voie verte (vélo-piéton)

Ville de Saint-Herblain