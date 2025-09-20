Le Domaine de l’Escurays Prinquiau

Le Domaine de l’Escurays Prinquiau samedi 20 septembre 2025.

Le Domaine de l’Escurays

Rue de la Châtaigneraie Prinquiau Loire-Atlantique

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez les sites mis en valeur par les associations et participez au rallye de la Ronde du Patrimoine avec l’Office de Tourisme Estuaire et Sillon en essayant de résoudre les énigmes !

La reconstruction de la toiture de la tour médiévale du château de l’Escurays sera mise à l’honneur !

Au programme

Samedi après-midi et dimanche toute la journée

> Démonstration d’une scierie ambulante

> Expositions sur l’arbre et la charpente

> Ateliers enfants avec Terre d’Avenir

> Balades en calèche

> Présentation du domaine et des travaux en cours

> Taille de pierre

> L’agriculture au Moyen-Age

> Château gonflable

> Bar et restauration sur place tout le weekend

Samedi 20

> 18h30 Soirée gourmande (Food-truck, frites, bar) et musicale avec un concert du groupe DIABOLO

Dimanche 21

> 11h et 16h Spectacle équestre .

Rue de la Châtaigneraie Prinquiau 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 83 64 85 95 arpe.prinquiau@gmail.com

