Le Domaine de Primard Guainville

Vous êtes invités à pousser les portes du domaine de Primard. Ancienne demeure de Catherine Deneuve transformée en hôtel raffiné, vous profiterez d’une visite exclusive de ce lieu charmant et bucolique.
De la somptueuse bâtisse du XVIIIe aux jardins remarquables réalisés par Jacques Wirtz, le domaine n’aura plus de secrets pour vous.
Intervenants Gérard et Coline
Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)
RDV à 14h45 au domaine, Route départementale 16, 28260 Guainville 5 .
Guainville Guainville 28260 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr
English :
We invite you to open the doors of Domaine de Primard. Catherine Deneuve’s former home, now transformed into a refined hotel, you’ll enjoy an exclusive tour of this charming, bucolic setting.
