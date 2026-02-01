Le Domaine de Primard

Guainville Guainville Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 15:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Vous êtes invités à pousser les portes du domaine de Primard. Ancienne demeure de Catherine Deneuve transformée en hôtel raffiné, vous profiterez d’une visite exclusive de ce lieu charmant et bucolique.

De la somptueuse bâtisse du XVIIIe aux jardins remarquables réalisés par Jacques Wirtz, le domaine n’aura plus de secrets pour vous.

Intervenants Gérard et Coline

Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)

RDV à 14h45 au domaine, Route départementale 16, 28260 Guainville 5 .

Guainville Guainville 28260 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We invite you to open the doors of Domaine de Primard. Catherine Deneuve’s former home, now transformed into a refined hotel, you’ll enjoy an exclusive tour of this charming, bucolic setting.

L’événement Le Domaine de Primard Guainville a été mis à jour le 2026-02-02 par OT AGGLO DU PAYS DE DREUX