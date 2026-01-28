Le domaine de Senelles Rue Clémentine Steef Bias

Le domaine de Senelles

Rue Clémentine Steef Domaine de Senelles Bias Lot-et-Garonne

Tarif : 2.5 – 2.5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Depuis sa restauration, achevée à l’été 2025, La maison aux assiettes attire l’œil de tous ceux qui croisent son chemin. Poussez les portes du domaine pour découvrir l’histoire de ce monument original et de son créateur, Léon de Brondeau, ainsi que les dépendances agricoles de l’exploitation.

Rue Clémentine Steef Domaine de Senelles Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

English : Le domaine de Senelles

Since its restoration, completed in the summer of 2025, La maison aux assiettes has attracted the attention of all who cross its path. Push open the gates to discover the history of this original monument and its creator, Léon de Brondeau, as well as the farm’s outbuildings.

