Le Domaine des Comtes de Forez – Château de Sury, Château de Sury, Sury-le-Comtal

Informations pratiques

Le Domaine des Comtes de Forez – Château de Sury Samedi 19 septembre, 15h00, 16h00 Château de Sury Loire

15h : 50 personnes maximum, 5€/pers. 16h :200 personnes maximum, 15€/pers. Entrée payante à partir de 9 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

15h : Parcours historique commenté.

16h : Parcours historique commenté et concert de la Chorale d’ECOTAY ‘Résonance et Vibration des voix » face au double escalier en tenaille.

Château de Sury Place de l’église 42450 Sury-le-Comtal Sury-le-Comtal 42450 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0776151900 https://www.facebook.com/profile.php?id=61587747894977&locale=fr_FR [{« type »: « email », « value »: « amandine.devaux3012@gmail.com »}] Château de Sury construit par les comtes de Forez dans la première moitié du xi siècle, monument historique. Sur réservation. Entrée par le portail du parc en face du Super U. Nombreux parkings à proximité, ligne car L11.

15h : Parcours historique commenté.

©Jourda de Vaux Amandine