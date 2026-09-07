Le domaine des Courmettes, Domaine des Courmettes, Tourrettes-sur-Loup

Informations pratiques

Le domaine des Courmettes Samedi 19 septembre, 09h30 Domaine des Courmettes Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Le domaine des Courmettes ouvre exceptionnellement ses portes pour vous permettre de découvrir ses espaces les plus remarquables (dortoirs, salon provençal, terrasse d’Auguste Perret…) et de vous replonger dans la vie aux Courmettes dans les années 1950, avec la projection de films d’époque.

Entrée libre

Domaine des Courmettes Route de Courmettes, 06140 Tourettes-sur-Loup Tourrettes-sur-Loup 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le domaine des Courmettes ouvre exceptionnellement ses portes pour vous permettre de découvrir ses espaces les plus remarquables (dortoirs, salon provençal, terrasse d’Auguste Perret…) et de vous …

© J. Vidal – Art et Histoire Pays de Vence