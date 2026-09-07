Le domaine des Courmettes, Domaine des Courmettes, Tourrettes-sur-Loup
samedi 19 septembre 2026 · Domaine des Courmettes · Tourrettes-sur-Loup
Informations pratiques
Le domaine des Courmettes Samedi 19 septembre, 09h30 Domaine des Courmettes Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Le domaine des Courmettes ouvre exceptionnellement ses portes pour vous permettre de découvrir ses espaces les plus remarquables (dortoirs, salon provençal, terrasse d’Auguste Perret…) et de vous replonger dans la vie aux Courmettes dans les années 1950, avec la projection de films d’époque.
Entrée libre
Domaine des Courmettes Route de Courmettes, 06140 Tourettes-sur-Loup Tourrettes-sur-Loup 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le domaine des Courmettes ouvre exceptionnellement ses portes pour vous permettre de découvrir ses espaces les plus remarquables (dortoirs, salon provençal, terrasse d’Auguste Perret…) et de vous …
© J. Vidal – Art et Histoire Pays de Vence
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