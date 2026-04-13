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Le domaine fait sa guinguette, Le bois Braud 44330 Vallet, Vallet

Le domaine fait sa guinguette, Le bois Braud 44330 Vallet, Vallet

Le domaine fait sa guinguette, Le bois Braud 44330 Vallet, Vallet vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Le bois Braud 44330 Vallet

Adresse : Le bois Braud 44330 Vallet

Ville : 44330 Vallet

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Le domaine fait sa guinguette Vendredi 5 juin, 18h30 Le bois Braud 44330 Vallet Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T18:30:00+02:00 – 2026-06-05T23:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T18:30:00+02:00 – 2026-06-05T23:30:00+02:00

Venez, le temps d’une soirée, passer un moment convivial sous le chêne ancestral du domaine.
Au programme : barbecue, glaces fermières, bons vins (avec modération), musique avec les chefs-chefs, jeux pour enfants…
Restauration : 20 €/adulte et 10 €/enfant. Réservation obligatoire.

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La Famille Luneau fait sa guinguette au domaine !

famille luneau

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