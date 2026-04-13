Le domaine fait sa guinguette, Le bois Braud 44330 Vallet, Vallet

Le domaine fait sa guinguette Vendredi 5 juin, 18h30 Le bois Braud 44330 Vallet Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T18:30:00+02:00 – 2026-06-05T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T18:30:00+02:00 – 2026-06-05T23:30:00+02:00

Venez, le temps d’une soirée, passer un moment convivial sous le chêne ancestral du domaine.

Au programme : barbecue, glaces fermières, bons vins (avec modération), musique avec les chefs-chefs, jeux pour enfants…

Restauration : 20 €/adulte et 10 €/enfant. Réservation obligatoire.

Le bois Braud 44330 Vallet Le bois Braud 44330 Vallet Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@famille-luneau.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240339376 »}]

La Famille Luneau fait sa guinguette au domaine !

famille luneau