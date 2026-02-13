LE DOMAINE LUCINTHE IDALIE, domaine lucinthe idalie, Deshaies

LE DOMAINE LUCINTHE IDALIE 6 et 7 juin domaine lucinthe idalie Guadeloupe

7 euros pour 2 heures de visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T21:00:00+02:00 – 2026-06-07T23:00:00+02:00

Ce terrain en pente, entouré de mornes, surplombant la baie de Deshaies, donne un point vue tout à fait exceptionnel.

Il est planté d’arbres tels que : canneliers, jacquiers, noisetiers du brésil, icaquier, abricotier pays, anacardier, sapotillier, tamarinier, ou encore surelle et pomme surette.

Visite commentée et atelier de mise en pot de graines (concombre créole,giraumon ferme, pastèque, melon) que les visiteurs pourront emporter.

Accès : Lacoque, chemin des manguiers (en haut de la montée de Lacoque à droite 1 km avant le jardin botanique attention montée raide

domaine lucinthe idalie Deshaies 97126,chemin les manguiers Deshaies 97126 Guadeloupe Guadeloupe +590 0690.49.74.17

©Lucinthe Idalie