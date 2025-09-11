Les Visites du Jeudi > Le domaine musical Saint-Lô

1 Rue Saint-Thomas Saint-Lô Manche

Début : 2025-09-11

fin : 2025-09-11

2025-09-11

Haute couture du piano depuis 35 ans avec 3 facteurs de piano diplômés d’État. Atelier de lutherie, restauration, fabrication et création du quatuor à cordes, de guitares et instruments à cordes pincées et grattées. .

1 Rue Saint-Thomas Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 26 72 piano.lechevallier@wanadoo.fr

