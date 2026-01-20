Le Dôme, l’envers du décor Saumur
Le Dôme, l’envers du décor Saumur mardi 17 février 2026.
Le Dôme, l’envers du décor
Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire
Début : 2026-02-17 15:00:00
fin : 2026-02-19 16:30:00
2026-02-17 2026-02-19
Venez découvrir les coulisses du théâtre le Dôme lors d’une visite à deux voix, menée par une guide conférencière et un membre de l’équipe de médiation.
En partenariat avec le service Ville d’Art et d’Histoire et son cycle Commerces, plaisirs et gourmandises .
Mardi 17 février 2026 de 15h à 16h30.
Jeudi 19 février 2026 de 15h à 16h30. .
Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 20 60
English :
Take a behind-the-scenes tour of the Dôme theater, led by a tour guide and a member of the mediation team.
