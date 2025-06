Le Donjon au XXème siècle Rouen 16 juillet 2025 15:30

En costume d’époque, notre guide vous invite à remonter le temps jusqu’au début du XXe siècle pour revivre les grandes heures du donjon ! Qui de l’architecte en charge de la restauration du monument, de l’historien ou encore de la religieuse dont le pensionnat est situé tout à côté vous ouvrira la lourde porte ? Surprise ! Une chose est sûre, ces personnages haut en couleurs ne manquent pas d’anecdotes croustillantes sur le donjon, ses occupants et leur histoire.

Visite en français | Mercredi 16 juillet et 13 août | 15h30 | 7€ par personne | Tout public | Sur réservation

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

English : Le Donjon au XXème siècle

Dressed in period costume, our guide invites you to step back in time to the beginning of the 20th century and relive the dungeon’s heyday! Which of the architect in charge of restoring the monument, the historian or the nun whose boarding school is located next door will open the heavy door for you? Surprise! One thing’s for sure, these colorful characters are full of juicy anecdotes about the dungeon, its occupants and their history.

Visit in French | Wednesday, July 16 and August 13 | 3.30pm | 7? per person | All ages | Book ahead

German :

In einem historischen Kostüm lädt Sie unser Führer dazu ein, die Zeit bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts zurückzudrehen und die großen Zeiten des Bergfrieds zu erleben! Wer von den Architekten, die für die Restaurierung des Monuments verantwortlich sind, den Historikern und den Nonnen, deren Internat sich gleich nebenan befindet, wird Ihnen die schwere Tür öffnen? Lassen Sie sich überraschen! Eines ist sicher: Diese farbenfrohen Charaktere haben jede Menge pikante Anekdoten über den Bergfried, seine Bewohner und ihre Geschichte zu erzählen.

Französischsprachige Führung | Mittwoch, 16. Juli und 13. August | 15:30 Uhr | 7? pro Person | Für alle Altersgruppen | Mit Reservierung

Italiano :

Vestita in costume d’epoca, la nostra guida vi porterà indietro nel tempo, agli inizi del XX secolo, per rivivere le grandi ore del torrione! Chi tra l’architetto incaricato di restaurare il monumento, lo storico o la suora del collegio accanto aprirà per voi la pesante porta? Sorpresa! Una cosa è certa: questi personaggi colorati sono pieni di aneddoti succosi sul torrione, sui suoi occupanti e sulla loro storia.

Visita in francese | Mercoledì 16 luglio e 13 agosto | 15h30 | 7? a persona | Tutte le età | Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Vestido con trajes de época, nuestro guía le hará retroceder en el tiempo hasta principios del siglo XX para revivir las grandes horas de la torre del homenaje ¿Cuál de los dos, el arquitecto encargado de la restauración del monumento, el historiador o la monja cuyo internado está al lado, le abrirá la pesada puerta? ¡Sorpresa! Una cosa es segura, estos pintorescos personajes están llenos de jugosas anécdotas sobre la torre del homenaje, sus ocupantes y su historia.

Visita en francés | Miércoles 16 de julio y 13 de agosto | 15h30 | 7? por persona | Todas las edades | Reserva obligatoria

