Le Donjon des tout-petits Rouen 12 juillet 2025 10:00

Seine-Maritime

Le Donjon des tout-petits Rue du Donjon Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 10:00:00

fin : 2025-08-23 11:00:00

Date(s) :

2025-07-12

2025-07-26

2025-08-09

2025-08-23

Qui n’a jamais rêvé de mener la vie de château ? Cet été nous exauçons vos vœux et vous proposons de découvrir avec vos enfants, le Donjon de Rouen. Véritable voyage dans le temps adapté aux tout-petits, cette activité vous fera entrer dans le quotidien de ceux qui occupaient autrefois la forteresse. Suivez le bâtisseur pour percer tous les secrets de construction du château, puis, tel un chevalier essayez-vous aux manœuvres militaires et enfin invitez-vous à la table royale pour un banquet fait de délicieux mets.

Samedi 12/07, 26/07, 9/08 et 23/08 | 10h (1h) | 4€ par participant (enfants et adultes) | Enfants entre 3 et 6 ans | Sur réservation

Rue du Donjon

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

English : Le Donjon des tout-petits

Who hasn’t dreamed of living the life of a castle? This summer, we’re making your wish come true with a visit to the Donjon de Rouen with your children. A real trip back in time for the very young, this activity will take you into the daily lives of those who once occupied the fortress. Follow the builder as he uncovers the secrets of the castle’s construction, then try your hand at military maneuvers like a knight, and finally invite yourself to the royal table for a banquet of delicious food.

Saturday 12/07, 26/07, 9/08 and 23/08 | 10h (1h) | 4? per participant (children and adults) | Children aged 3 to 6 | Bookings essential

German :

Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, das Leben in einem Schloss zu führen? Diesen Sommer erfüllen wir Ihnen diesen Wunsch und schlagen Ihnen vor, mit Ihren Kindern den Donjon von Rouen zu erkunden. Diese kindgerechte Zeitreise führt Sie in den Alltag der Menschen, die einst die Festung bewohnten. Folgen Sie dem Baumeister, um die Geheimnisse des Baus der Burg zu lüften, versuchen Sie sich wie ein Ritter in militärischen Manövern und laden Sie sich schließlich an den königlichen Tisch zu einem Bankett mit köstlichen Speisen ein.

Samstag 12/07, 26/07, 9/08 und 23/08 | 10 Uhr (1 Stunde) | 4 ? pro Teilnehmer (Kinder und Erwachsene) | Kinder zwischen 3 und 6 Jahren | Mit Reservierung

Italiano :

Chi non ha mai sognato di vivere la vita di un castello? Quest’estate realizziamo il vostro desiderio offrendo a voi e ai vostri bambini la possibilità di esplorare il Donjon de Rouen. Un vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo per i più piccoli, questa attività vi porterà nella vita quotidiana di coloro che un tempo occupavano la fortezza. Seguite il costruttore mentre scopre i segreti della costruzione del castello, poi cimentatevi nelle manovre militari come un cavaliere, e infine invitatevi alla tavola reale per un banchetto di cibi deliziosi.

Sabato 12/07, 26/07, 9/08 e 23/08 | 10h (1h) | 4? per partecipante (bambini e adulti) | Bambini da 3 a 6 anni | Prenotazione obbligatoria

Espanol :

¿Quién no ha soñado alguna vez con vivir la vida de un castillo? Este verano, haremos realidad su deseo ofreciéndole a usted y a sus hijos la posibilidad de explorar el Donjon de Rouen. Un auténtico viaje en el tiempo para los más pequeños, esta actividad les adentrará en la vida cotidiana de quienes ocuparon la fortaleza. Siga al constructor mientras descubre los secretos de la construcción del castillo, pruebe las maniobras militares como un caballero y, por último, invítese a la mesa real para degustar un delicioso banquete.

Sábados 12/07, 26/07, 9/08 y 23/08 | 10h (1h) | 4? por participante (niños y adultos) | Niños de 3 a 6 años | Reserva obligatoria

