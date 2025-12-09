LE DONKEY COMEDY CLUB Gignac

LE DONKEY COMEDY CLUB

le sonambule Gignac Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-01-13 2026-02-10 2026-04-14 2026-05-12

Le Sonambule

Envie de relâcher la pression, de rire un bon coup et de découvrir la crème des humoristes d’aujourd’hui et de demain ? Ça tombe bien, Le Sonambule lance son Donkey Comedy Club rien que pour vous !

Des talents émergents, des pros du micro, du mordant, de l’absurde, du piquant, bref une soirée qui tape juste, là où ça fait rire.

Chaque soirée est unique, avec 2 à 4 artistes, un maître de cérémonie pour chauffer la salle, et une ambiance conviviale dont Le Sonambule a le secret.

Tarif unique : 5 € (+ chapeau pour les artistes).

Bon plan le pass-mardi

En réservant 3 soirées différentes (pochette surprise ou bien comedy club), on vous offre la 4ᵉ, à la date de votre choix (soit 15 € les 4 soirées au lieu de 20 €).

Bar & foodtruck sur place dès 18 h 30 .

Gignac 34150 Hérault Occitanie

English :

Le Sonambule

