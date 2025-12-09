LE DONKEY COMEDY CLUB Gignac
LE DONKEY COMEDY CLUB Gignac mardi 13 janvier 2026.
Envie de relâcher la pression, de rire un bon coup et de découvrir la crème des humoristes d’aujourd’hui et de demain ? Ça tombe bien, Le Sonambule lance son Donkey Comedy Club rien que pour vous !
Des talents émergents, des pros du micro, du mordant, de l’absurde, du piquant, bref une soirée qui tape juste, là où ça fait rire.
Chaque soirée est unique, avec 2 à 4 artistes, un maître de cérémonie pour chauffer la salle, et une ambiance conviviale dont Le Sonambule a le secret.
Tarif unique : 5 € (+ chapeau pour les artistes).
Bon plan le pass-mardi
En réservant 3 soirées différentes (pochette surprise ou bien comedy club), on vous offre la 4ᵉ, à la date de votre choix (soit 15 € les 4 soirées au lieu de 20 €).
Bar & foodtruck sur place dès 18 h 30 .
